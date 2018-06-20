توافق رسمي وفصائلي.. أحداث رام الله لن تتكرر في مسيرة بيت لحم اليوم

رام الله- وطن: أكدت مصادر أن هناك توافق بين منظمي مسيرة بيت لحم اليوم والامن على عدم تكرار ماجرى في رام الله قبل ايام من اعتداء وتفريق للمظاهرة بالقوة.

وتأتي المسيرة التضامنية مع قطاع غزة اليوم رفضًا للاجراءات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية بحق قطاع غزة.

وبحسب حديث مصادر فصائلية وحقوقية ورسمية فلسطينية، فقد تم التوصل الى تفاهمات وتوافق بين مختلف الجهات على تجنب كل ما يمكن ان يؤدي الى توتر الاوضاع خلال الفعالية التضامنية مع قطاع غزة المقررة اليوم الاربعاء في منطقة باب الزقاق وسط مدينة بيت لحم الساعة السادسة مساء.

مصادر رسمية وامنية فلسطينية اكدت، انه وعلى الرغم من عدم تقدم القائمين على الفعالية باشعار للجهات المختصة الا ان هناك قرارًا من اعلى المستويات بعدم منعها حرصا على الحريات العامة مع التأكيد على اهمية الحفاظ على القانون مشيرة الى انه لن يتم منع الفعالية او التعرض لها.

واكدت المصادر الرسمية والامنية، ان هناك قرار بعدم التعرض للفعالية المنوي اقامتها في بيت لحم على الرغم من عدم اتباع المنظمين الاجراءات القانونية وهي اجراءات بسيطة تتمثل باشعار الجهات الرسمية كالمحافظ مما يجعل الفعالية خارج اطار القانون وبالرغم من ذلك وحرصا على الوحدة الوطنية وحرية التعبير وضمان الحريات فقد تقرر عدم منع الفعالية او التعرض لها.

واشارت المصادر الى ان جهات فصائلية و وطنية وحقوقية تواصلت مع جهات مختلفة من اجل ضمان حرية الراي والتعبير لايصال صوت المواطن دون الاساءة لاي طرف كان وهو ما تم التوافق عليه .

من جهته، قال المحامي فريد الاطرش الناشط الحقوقي في مجال مراقبة الحريات ان هناك معلومات تشير الى وجود قرارات من اعلى مستوى الهرم السياسي الفلسطيني ممثلا بالرئيس محمود عباس بعدم المساس بالمسيرات السلمية او التعرض للمتظاهرين الذين يرغبون بالتعبير عن رايهم دون الاساءة للوحدة والمجتمع الفلسطيني و وحدته الداخلية، خاصة بعد ما جرى مؤخرا بعد ما جرى في الضفة الغربية وقطاع غزة من اعتداءات على المتظاهرين سواء في رام الله او غزة..

ودعا الاطرش جميع الاطراف الى ضبط النفس والتعبير عن الرأي بكل مسؤولية وحرص داعيا المشاركين في مسيرة بيت لحم المقررة مساء اليوم والتي تدعو لرفع العقوبات عن قطاع غزة، الى الالتزام بعنوان المسيرة وعدم التعرض الى اي طرف او الاعتداء على الشخصيات والاحزاب لان هدف المسيرة وعنوانها واضح ولا حاجة لاخذ الامور الى مزيد من التشدد من قبل كافة الاطراف.

كما وأكد الاطرش على ان مسيرة اليوم تحمل مطالبات حقوقية للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة وليس لها اي دواعي حزبية او سياسية تفريقية، وانما تدعو الى الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام داعيا الجميع الى الالتزام في هذا الاطار.

المصدر: (PNN)