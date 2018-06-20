ماليزيا تدرس سحب قواتها المنتشرة في السعودية

وطن- وكالات: أعلنت الحكومة الماليزية، اليوم الأربعاء، أنها تدرس سحب قواتها المنتشرة في المملكة العربية السعودية، بحسب وكالة الأنباء الماليزية "برناما".

وقال وزير الدفاع الماليزي، محمد سابو، في بيان، إن قوات بلاده لم تشارك خلال فترة انتشارها بالسعودية لا في حرب اليمن ولا في العمليات ضد تنظيم "داعش".

وأشار سابو إلى أن ماليزيا مارست منذ البداية سياسة عدم الانحياز، ولا تميل إلى أية فكرة إيديولوجية للقوى العالمية.

وشدّد على أن ماليزيا عضو في حركة عدم الانحياز وشاركت فيها بنشاط خلال الحرب الباردة، وأن هذا خير دليل على ما ذكر.

وأكّد سابو أنهم بصدد إعادة تقييم قرار الحكومة السابقة بشأن نشر القوات الماليزية في السعودية.

ولفت إلى أن الحكومة الماليزية قد تقرر سحب القوات الماليزية من السعودية بعد إعادة التقييم.

من جهة أخرى، أعرب الوزير الماليزي عن استعداد قوات بلاده لإجلاء مواطنيها الموجودين في اليمن حال حدوث أزمة ما.

ولم يقدّم سابو معلومات حول عدد القوات الماليزية المنتشرة في الأراضي السعودية.

(الأناضول)