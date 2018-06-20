الاتحاد الأوروبي: انسحاب واشنطن من مجلس حقوق الإنسان يقوض دورها الداعم للديمقراطية

وطن- وكالات: اعتبر الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أن انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، "تقويضًا لدور واشنطن الداعم للديمقراطية على الساحة العالمية".

والثلاثاء، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، انسحابها رسميًا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ومندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هيلي.

وتعليقًا على قرار الانسحاب أصدرت خدمة العمل الأوروبي الخارجي (EEAS) بيانًا قالت فيه إن القرار "يقوض دور واشنطن الداعم للديمقراطية على الساحة العالمية".

وشدد البيان على أن الاتحاد الأوروبي "سيواصل دعمه الصادق للتعددية، ولوجود نظام أممي أوسع وأشمل".