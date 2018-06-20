فصائل المقاومة للاحتلال: القصف بالقصف

وطن: أصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الأربعاء، بيانا عسكريا مشتركا أكدت فيه على "معادلة القصف بالقصف وأنها لن تسمح للاحتلال بفرض معادلاته العدوانية على شعبنا ومقاومته، وستتحمل قيادة الاحتلال المسئولية الكاملة عن أي عدوانٍ وستدفع ثمن عنجهيتها ".

واعلنت الفصائل مسؤوليتها عن استهداف 7 مواقع عسكرية لجيش الاحتلال في غلاف غزة بعددٍ من الرشقات الصاروخية منتصف ليل أمس وفجر اليوم الأربعاء وذلك رداً على العدوان المتواصل في استهداف مواقع المقاومة في قطاع غزة واستهداف وترويع أبناء شعبنا الآمنين.

واكدت الفصائل على معادلة القصف بالقصف، قائلة "لن نسمح للعدو بفرض معادلاته العدوانية على شعبنا ومقاومته، وستتحمل قيادة العدو المسئولية الكاملة عن أي عدوانٍ وستدفع ثمن عنجهيتها بإذن الله تعالى."

واضافت "إن كل محاولات العدو البائسة في كسر الحراك الشعبي الفلسطيني المتصاعد عبر القصف والعدوان لن تفلح، وستزيد شعبنا إصراراً على انتزاع حقوقه وحرق كبرياء العدو الصهيوني وغطرسته."

وتابعت الفصائل " ستظل مقاومتنا وسلاحنا الدرع الحامي والحصن الحصين لشعبنا أمام كل عدوان، وإن جهوزية فصائلنا العالية وردها الفوري المنسّق وانضباطها الكبير لهو خير دليلٍ على أن مقاومتنا الحرة إذا قالت فعلت بفضل الله وقوته."