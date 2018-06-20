الكرة لا تبتسم للمغرب.. "الأسود" يودعون المونديال ويكسبون الاحترام

وطن: ودع المنتخب المغربي كأس العالم 2018، بعد أن خسر بهدف نظيف، رغم التألق والتفوق على المنتخب البرتغالي، ليودع "أسود الأطلس" المونديال برأس مرفوع.

وخطف المنتخب البرتغالي هدفا مبكرا عبر كريستيانو رونالدو، عند الدقيقة الرابعة، ومنذ تلك الدقيقة وحتى نهاية المباراة سيطر المغرب على مجريات المباراة وتفوق بكل شيء على البرتغال.

وشكل مهاجمو المنتخب المغربي سيلا من الفرص المحققة أمام المرمى البرتغالي، لكن تألق الحارس روي باتريسيو، وسوء التصرف في الثلث الهجومي من الملعب حرم "الأسود" من تسجيل هدف التعادل، لتنتهي المباراة بهدف برتغالي نظيف.

وبهذه النتيجة، ودع المنتخب المغربي البطولة، دون رصيد من النقاط، في الوقت الذي تصدرت فيه البرتغال فرق المجموعة برصيد أربع نقاط، من فوز على المغرب وتعادل مع إسبانيا، وذلك قبل مباراة إسبانيا وإيران.