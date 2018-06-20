غزة: لجنة الأسرى تنفي علاقتها بإعلان مجهول المصدر على "فيسبوك"

غزة- وطن: نفت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والأسرى المحررين علاقاتها بالإعلان الممول الصادر عبر موقع "فيسبوك" بعنوان "جمعة كرامة الأسرى والأسيرات".

وقالت اللجنة في بيان صحفي: "إننا في لجنة للقوى الوطنية والإسلامية والأسرى المحررين والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى ليس لنا علاقة في هذا الإعلان نهائياً وندعو كل أبناء شعبنا بعدم التعاطي مع الإعلان الذي لم يعرف مصدره أو من أي جهة".

وأضافت: "كلنا مشاركون يوم الجمعة القادمة في مسيرات العودة في جمعة التضامن مع جرحى مسيرات العودة في الخمس محافظات على حدود القطاع".