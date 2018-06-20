حماس: قصف الاحتلال لغزة يعبر عن ورطتها في مواجهة مسيرات العودة

غزة- وطن: قال المُتحدثُ بِاسم حركة حماس، حازم قاسم، إنَّ ما حدث أمس في اشارة الى قصف الاحتلال لغزة، هو تَعبيرٌ عنْ الورطة الحقيقية التي تَجد إسرائيل نَفسها فيها في مُواجهة مَسيرات العودة الكبرى وكَسر الحصار بِكل مكوناتها.

واضاف قاسم: "بعدَ عجزه عن وَقف هذه المسيرات وتَفاعلاتها على المُستوى العالمي والإقليمي والمحلي والتفاف الشعب حولها، لَاحظنا الدخول بِالقوة العسكرية لمُواجهة واحدة من أشكال هذه المَسيرة وهيَّ التيارات الورقية، وذلك خلال معرض تعليقهِ على قصف الاحتلال الإسرائيلي مواقع للمقاومة الفلسطينية في غزة".

وتابع قاسم: "أنَّ إسرائيل هدَّدت في أكثر من مرة بأنها ستقصف مواقع للمقاومة ردًا على هذه التيارات الورقية التي هيَّ وسيلة جَماهيرية شعبية يَقوم بها مُتظاهرون سلميون".

وأوضحَ قاسم، أنَّ الجيش الإسرائيلي قام بِقصف المواقع لكتائب القسام ولبعض فصائل المقاومة فكان هناك رد واضح من المقاومة على مَواقع عسكرية في منطقة «غلاف» غزة.

كان الاحتلال الإسرائيلي قد قام بقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية في غزة، حيثُ حماس تُؤكد حق المقاومة المشروع في الرد على القصف الإسرائيلي، وردت بإطلاق قذائف صاروخية على المستوطنات المُحاذية لقطاع غزة.