جماهير مغربية تشتبك مع مشجع رفع علم الاحتلال في المدرجات

وطن: مع نهاية المباراة التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره البرتغالي ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من كأس العالم 2018، شهدت مدرجات ملعب "لوجنيكي" في موسكو اشتباك مجموعة من جماهير المغرب مع مشجعٍ كان يرفع علم الاحتلال الإسرائيلي.

المشجعون المغاربة مزقوا علم الاحتلال ، وطردوا المشجع الذي كان يحمله من المدرجات المخصصة لمشجعي "أسود الأطلس" في المواجهة التي أقيمت الأربعاء 20 يونيو/حزيران، وشهدت فوز البرتغال 1-0.

ولم يتضح حتى الآن السبب الذي دفع مشجعاً إسرائيلياً للتواجد في المدرجات المغربية، ناهيك عن رفعه علم الاحتلال التي لم تتأهل إلى النهائيات منذ العام 1970. كما لم تعلق السلطات الروسية حتى الآن على الحادث.