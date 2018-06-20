نقابات النقل تعلق الإضراب المقرر الثلاثاء

وطن: قررت نقابات النقل العام اليوم الأربعاء، تأجيل تنفيذ الاضراب المقرر يوم الثلاثاء المقبل، بعد حوار بين النقابات.

وكانت النقابات قررت البدء بالإضراب بسبب ما أسمته "الإشكاليات المتعاظمة على خطوط النقل التي تسببها المركبات الخصوصية التي تتعدى على حقوق سيارات النقل داخل المدن والقرى وخارجهما".

في نهاية الاجتماع توافق الحضور على تعليق تنفيذ الإضراب الذي كان مقراراً الثلاثاء المقبل، لمنح الحوار بين الشركاء فرصة جديدة من الممكن أن تتكلل بالنجاح.