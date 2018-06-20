كهرباء غزة توضح حقيقة عودة جدول الثماني ساعات

غزة- وطن: نفت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة مساء الأربعاء، الأنباء التي تتحدث عن عودة العمل بجدول 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات فصل.

وقالت الشركة في بيانٍ صحفي : "بخصوص ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول جدول توزيع الكهرباء، نؤكد بأنه لم يصدر مطلقا على لساننا أي تصريح بهذا الخصوص".

وأضافت أن "ما يتم تداوله حول الموضوع، وعدد ساعات الفصل والوصل، لم يصدر عنا وليس لنا أدنى علاقه به".

وتابع البيان: نتمنى أن يتم تحري الدقة من وسائل الإعلام والأخوة الصحفيين بالخصوص وأخذ المعلومات من مصادرها.