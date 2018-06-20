منتخب أوروجواي يطيح بالسعودية من المونديال

وطن: اقتنص منتخب أوروجواي فوزا على حساب نظيره السعودي، بهدف دون رد، اليوم الأربعاء، على ملعب "روستوف آرينا"، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى، ببطولة كأس العالم 2018.

وسجل هدف المباراة الوحيد لويس سواريز، في الدقيقة 23، ليصعد "السيليستي" رسميا إلى دور الـ16، ويلحق بمنتخب روسيا، محتلا المركز الثاني في المجموعة، بفارق الأهداف عن المتصدر.

أما المنتخب السعودي، فقد ودع كأس العالم، بعدما تلقى الهزيمة الثانية في البطولة، وهو نفس حال شقيقه المصري، الذي يحتل المركز الثالث بلا نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على الأخضر.