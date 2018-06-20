الاحتلال يعزز القبة الحديدية في غلاف غزة

غزة- وطن: قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، تعزيز نشر منظومة "القبة الحديدية" في مستوطنات غلاف غزة.

وذكرت قناة "ريشت كان" العبرية أن الجيش قرر تعزيز القبة الحديدية في أعقاب التصعيد في الجنوب، وتغيير حركة "حماس" المعادلة، بأن كل قصف إسرائيلي سوف يتبعه رد صاروخي.

وفي سياقٍ متصل، أفاد موقع "واللا" العبري بأن الجيش سيكشف يوم الجمعة القادم عن منظومة جديدة للكشف المبكر عن الطائرات الورقية الحارقة القادمة من غزة قبل سقوطها في غلاف غزة.