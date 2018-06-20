اليف صباغ يكتب لوطن : مصادرة أراضي الكنائس. هل حقا؟

هل ينص القانون الاسرائيلي المقترح على مصادرة أراضي الكنيسة كما يدعي ثيوفيلوس ام انه ينص على مصادرة الأراضي التي كانت تابعة للكنيسة وتم بيعها لشركات خاصة بيعا مطلقا؟

اتحفنا ثيوفيلوس الثالث، يوم امس بحلقة جديدة من حلقات التضليل، او بقنبلة إضافية من قنابل الدخان التي تخفي تحتها عمليات تهريب او تسريب الأراضي الوقفية التابعة للكنيسة الارثوذكسية المقدسية الى جهات مختلفة واولها جهات صهيونية.

هنا لا بد من التأكيد ان تعريف "الكنيسة" هي مجموع المؤمنين، وان البطريركية هي الهيئة الإدارية المؤتمنة على إدارة أمور الكنيسة، ولا يجوز ان تكون طغمة استعمارية يونانية تسيطر على مقدراتها ومدخراتها منذ 500 عام تقريبا كما هو الحال في القدس.

لقد تعبنا من الرد على كل محاولات التضليل المكثفة، ويبدو ان الطغمة محترفة جدا، وتملك من المال الوقفي الكثير الكثير، مما يساعدها على تقديم الرشاوى لإعلاميين وسياسيين وأصحاب نفوذ في مؤسسات الطائفة لشراء ذممهم، فتقوم بتنفيذ صفقات بزخم كبير في السنوات الأخيرة، لدرجة يصعب على فقراء الكنيسة ملاحقة كل صغيرة وكبيرة، حتى يصبح الاستسلام للأمر الواقع هو النتيجة الطبيعية لهذه العملية، وهذا ما يريدونه.

ولا داعي للتأكيد ان سياسة حكومات إسرائيل المتعاقبة كانت وما تزال تستهدف الوجود المسيحي في فلسطين وتستهدف الأوقاف الارثوذكسية بشكل خاص، لما لها من أهمية تؤكد هوية البلاد وأصحابها الأصليين. ولكن إسرائيل لن تستطيع استملاك هذه الأوقاف لولا التعاون الذي حصل ويحصل معها من داخل الكنيسة، واخص بالذكر الطغمة اليونانية التي ترى بأبناء الكنيسة العرب عدوا، ولا بد من التعاون مع السلطات السياسية ضدهم. هكذا كان الحال منذ بداية الحكم العثماني مرورا بسلطة الانتداب البريطاني، فالأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية أيضا.

تقوم الطواقم الإعلامية التابعة للبطريركية اليونانية، وعلى راسها د. منذر حدادين ود عودة قواس وآخرون، منذ سنوات، بترويج اشاعة تقول: ان إسرائيل قادرة وفق قوانينها ان تصادر أملاك الكنيسة دون رادع، وذلك لتبرير تجديد صفقات طويلة الأمد وقعت مع جهات صهيونية سابقا، او التوقيع على صفقات جديدة، او حتى بيع الأوقاف بيعا مطلقا. وعندما واجهناهم بالحقيقة القائلة: ان إسرائيل لم تجرؤ منذ عام 1948 بسن قانون لمصادرة أراضي الكنائس، وانه لا يوجد قانون كهذا، وتحديناهم ان يقدموا لنا نصّا لهذا القانون المزعوم، قالوا: انه "مشروع قانون قُدم الى الكنيست"، وما كان مني شخصيا الا التوجه، منتصف عام 2016 ، لأعضاء القائمة المشتركة في الكنيست، بكل مركباتها، (ايمن عودة ، اسامة سعدي ، مسعود غنايم وباسل غطاس) للاستفسار عن مشروع القانون هذا ؟ فردوا جميعا بالنفي واكدوا بانه لا يوجد مشروع قانون كهذا في أي مرحلة كانت. وقد نشرت هذا الرد وتحدثت عنه في عدة مناسبات وامام وسائل اعلام مختلفة، وقلت ان الامر لا يعدو كونه "فزاعة" يلوح بها السماسرة منذ عام 1951، وان إسرائيل بموجب المراسلات الإسرائيلية التي لدي لن تجرؤ على سن قانون كهذا. كما ان البطريركية اليونانية لن تجرؤ علي بيع الاوقاف بيعا كاملا ومباشرا الى الكيرن كاييمت او دولة إسرائيل، واضفت، آنذاك أي عام 2016، ان نقل ملكية الأوقاف كاملة لطرف ثالث، هي الوسيلة التي تفتح الطريق لتحويلها الى ملكية كاملة للكيرن كاييمت او لدولة إسرائيل. من هنا لم يفاجئني مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست راحل عزاريا يوم 26 تموز 2017 الى سكرتارية الكنيست وعادت لتقدمه من جديد بنص مختصر، ولكنه لا يختلف في المضمون والجوهر يوم 18/6/2018. ولكن، كيف استطاع ازلام ثيوفيلوس التحدث عن قانون او مشروع قانون إسرائيلي قبل تقديمة بسنة او اكثر؟ ام ان مشروع القانون هذا تم تجهيزه في مطابخ السماسرة منذ زمن لاستخدامه فزاعة لتبرير الصفقات؟ وهل ينص القانون المقترح على مصادرة أراضي الكنيسة فعلا كما يدعي ثيوفيلوس؟ ام انه ينص على مصادرة الأراضي التي كانت تابعة للكنيسة وغيرها وتم بيعها لشركات خاصة بيعا مطلقا، ليتم مصادرتها من الطرف المشتري؟ وكيف؟

لن ادافع بالطبع عن دولة الاحتلال، ولكن للموضوعية وتبيان الحقيقة ومواجهة التضليل المقصود لا بد توضيح ما جاء في نص مشروع القانون ، واعتمد على النص المعدل والمقدم يوم 18/6/2018 الى الكنيست وهو لا يختلف في جوهره عن النص السابق:

يحدد القانون المقترح في بند التعريف ان " الأراضي المقصودة" في هذا القانون هي "أراض مخصصة للبناء في إسرائيل، وُقعت بخصوصها اتفاقيات تأجير بالحكر بين جسم صاحب حقوق في الارض في إسرائيل وبين الصندوق القومي الاسرائيلي (الكيرن كايميت) او أي مستأجر اخر بالحكر ( لاحقا- المحتكر الأصلي) واعطيت فيها حقوق حكر لطرف ثانوي لأهداف السكن، وقام الجسم المالك بنقل حقوقه الملكية، بعد تاريخ 1-1-2010 ، لطرف آخر لم يتم التعاقد معه بالحكر قبل هذا التاريخ، او أعطيت له حقوق استئجار ثانوية (لاحقا – حقوق الطرف الاخر)".... وهنا لا بد من الانتباه ان القانون لم يحدد أراضي الكنيسة او الكنائس كما نص مشروع القانون المقدم يوم 26/7/2017 وانما تحدث عن اجسام أصحاب حقوق ملكية في الارض المقصودة، وهذا يعني ان هناك أصحاب حقوق من غير الكنائس، او ربما ابتعد المشرّع عن تسمية الكنائس قصدا تحاشيا للحساسية الدولية.

لا بد من التوضيح والتأكيد أيضا، ان "الطرف الآخر" وفق تعريفات هذا القانون هو الشركات الاستثمارية مجهولة هوية أصحابها ،كما يدعون، والمسجلة في جزر الكاريبي حيت يمكن إخفاء هوية أصحابها بموجب القانون المتبع هناك، وحتى التهرب من الضرائب، اما نحن فندعي ان من يقف وراء هذه الشركات الخاصة هي حكومة إسرائيل والكيرن كاييمت على حد سواء.

إضافة الى ذلك ينص مشروع القنون، على نقل الملكية طوعيا وليس مصادرة، على ان يتم تعويض المستثمرين أي المالكين الجدد بمبلغ يساوي المبلغ الذ اشتروا به الأرض إضافة الى 15% منه، أي يعرضون عليهم ربحا يساوي اضعاف ما يتقاضاه أي سمسار، او تعويضهم بارض بدلا من الأرض المقصودة مساوية لها في القيمة. ( نص مشروع القانون مرفق هنا)

اما مادة تفسيرات القانون المقترح فتقول:

"يهدف القانون المقترح الى وضع ترتيب تكون فيه الأرض السكنية التي قامت الكيرن كايميت او أي جسم آخر باستحكارها، وتم تحكيرها لطرف ثانوي بهدف السكن، وتم لاحقا نقل حقوق الملكية فيها لطرف خاص اخر. ان تنقل فيها الحقوق الى الدولة. ومقترح أيضا ان يتم تعويض الطرف الاخر من صندوق الكيرن كاييمت مقابل نقل الحقوق للدولة. ويحق للطرف الاخر الاعتراض على حجم التعويض الذي سيحصل عليه ولكن لا يحق له الاعتراض على نقل الحقوق للدولة".

بعد كل هذا التوضيحات، لا بد التساؤل، عن أي مصادرة يتحدثون؟ ولماذا يعرضون القضية وكأنها مصادرة أراضي الكنائس وهي في الواقع شراء الأرض المقصودة من المستثمرين بربح يساوي 15% او تعويضهم بأرض مساوية في القيمة؟ ولماذا يدافع رؤساء الكنائس عن حقوق المستثمرين؟ ما دخلهم في ذلك وقد باعوا الأرض وقبضوا ثمنها؟ هذه الأسئلة يجب ان توجه الى رؤساء الكنائس وربما وراء الاكمة ما وراءها، او انهم ،كما اشرت سابقا، يطلقون قنابل الدخان ليظهروا امام الرأي العام وكأنهم ابطال يحاربون الاحتلال، او لتمرير صفقات قادمة بحجة المصادرة.

لقد قلنا منذ اللحظة الأولى للانقلاب في الكنيسة المقدسية وترشح ثيوفيلوس الثالث لتولي الكرسي البطريركي لأم الكنائس، ان هذا الرجل "المقرب من السي أي ايه"، كما تقول أجهزة الامن الإسرائيلية في برتوكولاتها السرية منذ عام 2001 ، انما سيأتي لتصفية الأوقاف، وبالتالي تصفية الحضور المسيحي الوطني في القدس خاصة وفي فلسطين عامة. ومن المؤسف والمخزي ان تكون السلطتين الفلسطيينية والاردنية متعاونتين معه ولا تسحبان منه الاعتراف رغم كل الفضائح الموثقة..

الّلهمَّ إنّي بلّغت ! وعلى شرفاء الوطن اتكلت !

وفيما يلي نص القانون الاسرائيلي، وفق ترجمة الاستاذ اليف صباغ لوطن:

رقم داخلي:2072074

الكنيست العشرين

المبادرة: عضو الكنيست راحيل عزاريا

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ف/20/5499

مشروع قانون حقوق أصحاب المساكن المبنية على الأراضي المؤجرة بالحكر وتم بيعها، لعام 2018

تعريف

1. لموضوع هذا القانون " الأرض المقصودة"،- هي ارض لأهداف سكنية في إسرائيل وُقع بخصوصها اتفاقيات تأجير بالحكر بين جسم صاحب حقوق في الارض في إسرائيل وبين الصندوق القومي الاسرائيلي (الكيرن كايميت) او أي مستأجر اخر بالحكر ( لاحقا- المحتكر الأصلي) واعطيت فيها حقوق حكر لطرف ثانوي لأهداف السكن، وقام الجسم بنقل حقوقه الملكية، بعد تاريخ 1-1-2010 ، لطرف آخر لم يتم التعاقد معه بالحكر قبل هذا التاريخ، او أعطيت له حقوق استئجار ثانوية (لاحقا – حقوق الطرف الاخر).

نقل حقوق الملكية الى الدولة

2. (أ) على الرغم من كل القوانين، تنقل حقوق الطرف الاخر في الأراضي المقصودة لملكية الدولة ابتداءً من تاريخ 1-1-2018.

(ب) اذا كانت حقوق الطرف الاخر في الأراضي المطلوبة مسجلة في سجلات الأراضي. او مسجلة فيهم ملاحظة بخصوص هذه

الحقوق بحسب بند 126 او 128 لقانون الأراضي لسنة 1969. واقتنع مسجل الأراضي بان حقوق الطرف الاخر قد نُقِلت

الى الدولة بحسب البند الصغير (أ). يلغي مسجل الأراضي الحقوق او الملاحظة من التسجيل.

تعويضات

3. (أ) في حال نُقلت حقوق الطرف الاخر الى الدولة بخصوص الأرض المقصودة، يكون لصاحب الحقوق (الطرف الآخر) الحق في التعويض مقابل النقل بحسب البند التالي

(ب). الكيرن كاييمت لإسرائيل تدفع لصاحب الحقوق المذكورة( الطرف الاخر) تعويضات تساوي مبلغ الشراء ويضاف اليه 15% منه او تعويضا بارض مقابل ارض مساوية في القيمة.

(ج) الطرف الاخر، وهو الذي نُقِلت حقوقُه للدولة، وحصل على تعويض او له الحق بالتعويض بحسب البند (ب) ، يحق له الاعتراض على حجم التعويضات التي أعطيت له بحسب امر الأراضي (الاستملاك لأهداف عامة) لعام 1943 وتعليمات القانون لتعديل قوانين الاستملاك لأهداف عامة- 1964.

شرح

في السنوات الأولى لاقامة الدولة استاجرت الكيرن كاييمت واطراف أخرى بالحكر، أراض من اجسام مختلفة في الدولة، وخاصة في القدس الغربية، بهدف تطوير البلاد، وتم توقيع اتفاقيات الحكر من سنوات الخمسينيات لمدة 99 سنة. خلال هذه الفترة أجرت الكيرن كاييمت واجسام أخرى هذه الأراضي بالحكر الى السكان ليبنوا عليها بيوتهم, واعتقدوا ان الحكر سيُمدّد بشكل تلقائي، كما هي اتفاقيات الحكر التي توقعها الدولة مع المواطنين. لكن في السنوات الأخيرة باعت الاجسام المؤجِّرة بالحكر جزءا من حقوقهم في الارض الى اطراف خاصة، بعضهم مجهول الهوية، في اعقاب ذلك وجد أصحاب الشقق السكنية انفسهم امام معضلة بسبب اقتراب موعد انتهاء غالبية اتفاقيات الحكر، وقد يضطرون الى دفع مبالغ طائلة لكي يتمكنوا من تمديد الاتفاقيات.

يهدف القانون المقترح الى وضع ترتيب تكون فيه الأرض السكنية التي قامت الكيرن كايميت او أي جسم آخر باستحكارها، وتم تحكيرها لطرف ثانوي بهدف السكن، وتم لاحقا نقل حقوق الملكية فيها لطرف خاص اخر. ان تنقل فيها الحقوق الى الدولة. ومقترح أيضا ان يتم تعويض الطرف الاخر من صندوق الكيرن كاييمت مقابل نقل الحقوق للدولة. ويحق للطرف الاخر الاعتراض على حجم التعويض الذي سيحصل عليه ولكن لا يحق له الاعتراض على نقل الحقوق للدولة.

اقتراح القانون مشابه في الجوهر تم تقديمه الى طاولة الكنيست من قبل العضو راحيل عزاريا ومجموعة أعضاء آخرين ورقمه ف/20/4596

قدم يوم 18/6/2018