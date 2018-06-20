مستوطنون يرشقون سيارات المواطنين بالحجارة عند حاجز حوارة

نابلس- وطن: رشق عدد من المستوطنين، مساء اليوم الأربعاء، سيارات المواطنين المارة على حاجز حوارة جنوب نابلس، بالحجارة، بعد أن تجمهروا بالقرب منه.

وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين تجمعوا بحماية جنود وشرطة الاحتلال على حاجز حوارة، ورشقوا سيارات المواطنين التي تجتاز الحاجز، بالحجارة، دون وقوع اصابات أو أضرار.

وفي سياق متصل، قطع مجموعة من المستوطنين بحراسة جيش الاحتلال، الطريق بين قريتي زعترة وسكاكا شرق سلفيت في محاولة منهم لمنع المواطنين من المرور.