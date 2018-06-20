ابن سلمان يجتمع بكوشنر وغرينبلات

وطن: اجتمع جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض وزوج ابنة الرئيس دونالد ترامب مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان الأربعاء في الوقت الذي يعد فيه كوشنر خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط.

وقال البيت الأبيض في بيان إنهما ناقشا في الاجتماع الذي حضره أيضا المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات تدعيم العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية وتقديم مساعدات إنسانية لغزة.

وقال كوشنر وغرينبلات إن الخطة التي يضعانها لإقامة سلام جاهزة تقريبا.

وقال البيت الأبيض الثلاثاء، إن "كوشنر التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وبحثا الوضع الإنساني في غزة ومساعي دونالد ترامب لإحلال السلام ".

وذكر البيت الأبيض في بيانه، أن "المبعوث الأمريكي الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات شارك في الاجتماع، الذي جاء بعد يوم من لقاء ثنائي بين العاهل الأردني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لدفع مساعي السلام في المنطقة".