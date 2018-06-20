الاحتلال يعتقل الكاتب المقدسي راسم عبيدات

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، الناشط المقدسي راسم عبيدات (٦٠ عاما) من سكان جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.

وأفاد نجله مالك أنه تلقى اتصالا هاتفيا من مخابرات الاحتلال بمركز شرطة المسكوبية، لإبلاغه أن والده قيد التوقيف ليوم غد الخميس ليمثل أمام ما تسمى "محكمة الصلح".

وأوضح أن والده راسم تلقى اتصالا هاتفيا صباح اليوم من مخابرات الاحتلال، وطلبت منه الحضور للمسكوبية للتحقيق في الساعة الرابعة عصرا، ثم اتصلت معه لاحقا وأبلغته أن يأتي صباح الخميس.

وأضاف أنه تفاجأ خلال وجود ووالده والعائلة خارج المنزل بضابط المخابرات الإسرائيلي يتصل عليه مساء اليوم، لسؤاله عن مكان وجوده بعد أن حضر لمنزلهم في جبل المكبر ولم يجد أحد.

ولفت أن ضابط المخابرات طلب من والده الحضور فورا لمركز شرطة المسكوبية للتحقيق.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت راسم عبيدات قبل يومين، خلال مشاركته في احتفال اليوم الوطني لروسيا في فندق الإمبسادور في القدس، وأطلق سراحه بعد التحقيق معه لعدة ساعات في مركز المسكوبية.