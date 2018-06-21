راموس يشيد بميسي

وطن: قال قائد المنتخب الإسباني ونادي ريال مدريد، سيرخيو راموس، مساء الأربعاء، إن نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أفضل من النجم السابق دييغو أرماندو مارادونا.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، أوضح راموس: "في الأرجنتين يعلمون أن مارادونا بعيد بسنوات ضوئية عن الأرجنتيني الأفضل ليونيل ميسي".

وتأتي تصريحات راموس، ردا على كلمات أطلقها مارادونا، حين قال إن "راموس ليس قائدا حقيقيا، وإن دييغو غودين مدافع أوروغواي وأتليتكو مدريد أفضل منه بهذا الصدد".

وفازت إسبانيا على إيران 1-0 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لكأس العالم بعد بداية مخيبة بالتعادل أمام البرتغال في الجولة الأولى 3-3، وباتت تتقاسم صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط مع البرتغال.