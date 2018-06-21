نتنياهو يحذر من أخطار إلكترونية يمكن أن تسقط طائرات حربية ومدنية

وطن: حذر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من أخطار إلكترونية قال إنها يمكن أن تسقط الطائرات الحربية والمدنية، داعيا دول العالم اليوم إلى توحيد الجهود في مواجهة هذا الخطر.

وقال نتنياهو في كلمة له خلال مؤتمر إلكتروني في تل أبيب، مساء الأربعاء، إنه لا يوجد حل سحري لمواجهة هذا الخطر، مشيرا في سياق آخر إلى أن "إسرائيل تتلقى نحو 20 في المئة من الاستثمارات العالمية في القطاع الإلكتروني".

وأضاف: "قيمة صادرات إسرائيل الإلكترونية العام الماضي بلغت 3.8 مليارات دولار"، وفق قوله.