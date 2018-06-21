الاحتلال هدم وأغلق 48 منزلا لمواطنين يتهمهم بتنفيذ "عمليات" منذ أكتوبر 2015

رام الله- وطن: قال مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق في الضفة الغربية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت وأغلقت 48 منزلا، تعود لفلسطينيين يتهمهم الاحتلال، بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال، منذ بدء الهبة الشعبية التي اندلعت في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015.

وأوضح المركز، في تقرير أصدره اليوم الخميس، أن "عدد المنازل التي هدمت لمواطنين تتهمهم سلطات الاحتلال بتنفيذ عمليات ضدها، وصل إلى (43) منزلا، بعد هدم الاحتلال صباح اليوم منزل الاسير علاء قبها من برطعة الشرقية غرب جنين".

ولفت إلى ان قوات الاحتلال كانت قد أغلقت (5) بيوت بالإسمنت المسلح، ما يرفع عدد منازل الاسرى الذين هدمت وأغلقت بيوتهم إلى (25) بيتا، فيما هدمت (4) بيوت أخرى، ثلاثة منها لعائلة جرار في منطقة واد برقين جنوب جنين، اثناء ملاحقة نجلهم أحمد نصر جرار، وبيت آخر في بلدة صوريف شمال غرب الخليل.

وقال مدير المركز سليمان الوعري، إن "سلطات الاحتلال تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق أبناء شعبنا، من اجل إرضاء المستوطنين المتطرفين"، مؤكدا ان هذه السياسية مخالفة لقواعد القانون الانساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.