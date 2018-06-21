فيديو| مدير أوقاف القدس يجبر الحارسات على مغادرة مكان مرور المستوطنين في الأقصى

القدس- وطن: أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مدير الأوقاف الإسلامية في القدس عزام الخطيب، وهو يجبر حارسات المسجد الأقصى مغادرة مكان مرور المستوطنون المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك.

واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما قام به الخطيب، معتبرين أنه تصرف "خطير جدا".

من جانبها، أصدرت دائرة الأوقاف في القدس بياناً توضيحياً قالت فيه " نؤكد في دائرة الأوقاف الإسلامية حرصنا المطلق بالحفاظ على سلامة موظفي وموظفات الدائرة وخاصة حارسات المسجد الأقصى، كما نحذر من تبني بعض وسائل الاعلام وتداول فيديوهات مجتزئه وروايات المتطرفين اليهود ومنشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي (خاصة الفيديو التي تم نشره على موقع أحد غلاة المتطرفين اليهود) وتناقلته عدد من وسائل الاعلام المحلية والذي قام به مدير عام اوقاف القدس عطوفة الشيخ عزام الخطيب بإبعاد الحارسات حفاظا على سلامتهن وعدم افساح المجال للشرطة والمتطرفين للتطاول عليهن واعتقالهن".

واعتبرت ان "نشر هذا الفيديو في ظل الظروف العصيبة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك يأتي في سياق تشويه الحقائق والتحريض والمزاودة ضد دائرة الأوقاف الإسلامية وادارتها وموظفيها الذين هم أحرص الناس على الحفاظ على إسلامية وهوية المسجد الأقصى المبارك وكرامة موظفيه".

واستنكرت " ما أقدمت عليه مجموعة من غلاة المتطرفين اليهود من اعتداء صارخ وبحماية شرطة الاحتلال بحق حارسات المسجد الأقصى المبارك أثناء تأديتهن واجبهن في ساحات المسجد اليوم، وتحذر دائرة الأوقاف الإسلامية من التحريض الإعلامي المستمر ضد موظفيها وخاصة حراس وحارسات المسجد من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة".