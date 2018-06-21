بعد إزالتها القدس عن جدول أعمال مؤتمر اليونيسكو ..الاحتلال يشكر البحرين !

رام الله-وطن-وكالات: قالت القناة العبرية السايعة، اليوم الخميس، إن "إسرائيل" نجحت في منع مناقشة اقتراح قدم لليونيسكو يتضمن اعترافاً بعدم وجود صلة بين اليهود من جهة ومدينتي القدس والخليل من جهة أخرى.

ووفق القناة السابعة، فإن ذلك يٌعد إنجازاً كبيراً، خاصة وأن المناقشات تجري في بلد عربي هو البحرين.

وفي السياق، أوضح سفير دولة الاحتلال لدى اليونسكو كرمل كوهين، أن "إسرائيل" فضلت إيجاد الطريقة الصحيحة لإزالة الاقتراح من جدول الأعمال، دون أي ضجيج في وسائل الإعلام، على حد وصفه.

وشكر كوهين، دولة البحرين على مساهمتها في إزالة المقترح، مشددا على أن الأمر يصب في صالحها أيضا.