تحذيرات من اقامة "حفلات تهويدية" في المسجد الابراهيمي

الخليل- وطن: أعربت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن استهجانها وتنديدها لما تمارسه قوات الاحتلال، ومستوطنيه ضد الأماكن الدينية والوقفية سواء في القدس أو في مدينة الخليل.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء أمس، إن بعض المواقع العبرية نشرت فيديو ترويجي يفيد بأن المستوطنين سيقومون، اليوم الخميس، بإدخال كتاب التوراة إلى الحرم الإبراهيمي الشريف الساعة الثامنة مساء، برفقة حفل موسيقي.

واعتبرت أن هذا الاعتداء، إن تمَّ، بالصورة التي يروجون لها، هو سابقة خطيرة، وانتهاك كبير، ومساسٌ بمكانة الحرم الإبراهيمي الشريف، واعتداء صارخ على حرمة الأماكن الدينية الوقفية الإسلامية الفلسطينية، وعلى مشاعر ملايين المسلمين في العالم.

وأضافت إن هذه الممارسات، إضافة إلى الزيارات التي قام بها قادة حكومة الاحتلال، تعطي غطاء لممارسات المستوطنين، وتزيد من انتهاكاتهم، وهي تتم من خلال الحماية التي أصبح يوفرها لهم مركز الشرطة الجديد الذي يمثل استفزازاً وانتهاكاً كبيراً لواقع المسجد الإبراهيمي.

وحملت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إطلاق يد المستوطنون وتدنيسهم للحرم الإبراهيمي الشريف، والتغيير في معالمه الإسلامية العربية، وفرض إجراءات تهويديه بحقه.

ودعت كافة المؤسسات الدولية والحقوقية، وعلى رأسها اليونسكو لتحمل مسؤولياتها تجاه المسجد الإبراهيمي الشريف، ووقف هذا الانتهاك الخطير.