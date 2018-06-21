5 حرائق في مستوطنات غلاف غزة بفعل الطائرات الحارقة

غزة- وطن: اندلع 5 حرائق منذ صباح اليوم الخميس، في مستوطنات غلاف غزة بفعل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي تُطلق من القطاع.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن حريقاً اندلع بين مستوطنة "سديروت ونيرعام" والأخر اندلع في منطقة "كيرم شالوم" و منطقة "موشاف يخيني" كما اندلع حريقاً في خطوط السكك الحديدية قرب سديروت، وذلك بفعل بفعل طائرات أو بالونات حارقة أطلقت من القطاع.

والجدير ذكره أن 12 حريقاً اندلع يوم أمس الأربعاء، في أحراش الاحتلال بمنطقة "غلاف غزة".

وحوّل الشبان الطائرات الورقية إلى أداة مقاومة تستنفر الاحتلال بعد ربط علبة معدنية داخلها قطعة قماش مغمّسة بالسولار في ذيل الطائرة، ثم إشعالها بالنار وتوجيهها بالخيوط إلى أراضٍ زراعية قريبة من مواقع عسكرية "إسرائيلية".

ونجح الشبان بإحراق آلاف الدونمات المزروعة للمستوطنين في مستوطنات "غلاف غزة" بواسطة تلك الطائرات ردًا على "مجازر" قوات الاحتلال بحق متظاهري مسيرة العودة السلمييّن.