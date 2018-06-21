الاحتلال يجمد مؤقتا قرار إخلاء عائلة أبو اسنينية من منزلها في سلوان

القدس-وطن: جمّدت ما تسمى "دائرة الإجراء" الإسرائيلية، قرار إخلاء عائلة المواطن المقدسي جواد أبو اسنينة من منزلها في حي بطن الهوى (الحارة الوسطى)، ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، لحين البتّ النهائي بقضية العقار الذي سُرب للمستوطنين عام 2015.

وأفادت لجنة الحي، بأن محكمة دائرة الإجراء عقدت جلسة لها لبحث أمر الإخلاء لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، إضافة إلى دفع 19 ألف شيقل بدل "إيجار المنزل لثلاث سنوات".

وأضافت أنه بعد سماع المحامي وزوجة المواطن أبو اسنينة جمدت المحكمة قرار الإخلاء، وطالبت العائلة بإيداع مبلغ 30 ألف شيقل في خزينة المحكمة لحين البت بالقضية.