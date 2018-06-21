حقول مستوطنات غلاف غزة حُرقت وحَرقت معها قوة ردع جيش الاحتلال

وطن-وكالات: وجه رئيس حزب " يش عاتيد " يائير لابيد انتقادات شديدة اللهجة لرئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بسبب تصرفاته التي تتعلق بصدّ الطائرات الورقية التي يتم إطلاقها من قطاع غزة.

وقال لابيد حسب ما نشره موقع سريغويم العبري: "ليس فقط حقول غلاف غزة حُرقت، بل قوة الردع الاسرائيلي العسكرية حُرقت أيضا"، متسائلاً: ماذا كان سيقول نتنياهو لو كان في المعارضة وهو يشاهد غلاف غزة يحترق".

ووصف لابيد، حكومة نتنياهو بمجموعة من الجبناء، مشيراً إلى أنه على الحكومة إطلاق يد الجيش لمعالجة أمر مطلقي الطائرات الورقية.

وأردف قوله: "يجب تحديد سياسية خاصة بغزة، فنتنياهو منذ سنين يقول "أمن وأمن"، فلا يمكن أن نربي أولادنا وكل يوم هناك حرائق قرب النافذة".