الاحتلال يقتحم بيت فجار ويعتقل 5 شبان بينهم جريح

بيت لحم- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، خمسة شبان من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بينهم جريح برصاص الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بيت فجار وسط إجراءات وتعزيزات أمنية مكثفة، وشنت حملة دهم واسعة النطاق لمنازل المواطنين، واعتقلت الجريح محمد أحمد طقاطقة الذي أصيب برصاص الاحتلال أمس، بعد إطلاق الرصاص على مركبة بالقرب من قرية أم سلمونة جنوبا.

واعتقلت أيضا؛ قسام أحمد ثوابته (23 عاما)، وخليل محمد ثوابته (28 عاما)، ومحمد إياد ثوابته (16 عاما)، ومعتصم نعيم طقاطقة (21 عاما).

وأضافت إن مواجهات شهدتها بلدة بيت فجار بين الشبان وقوات الاحتلال، التي فتحت نيران أسلحتها تجاههم، دون وقوع إصابات.