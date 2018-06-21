طائرة مسيرة للاحتلال تستهدف مجموعة من الشبان شرق رفح

غزة- وطن: استهدفت طائرات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، مجموعة من المواطنين شرق موقع صوفا شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاستطلاع استهدفت بصاروخين مجموعة من المواطنين، مشيرةً إلى عدم وقوع إصابات.

ورفعت قوات الاحتلال الآونة الأخيرة وتيرة قصف الشبان قرب السياج الفاصل مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورافقها استهداف لمواقع للمقاومة الفلسطينية.

وحذّرت الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة في بيان مشترك أمس، الاحتلال الإسرائيلي من مغبة إصراره على كسر المعادلات مع المقاومة أبو العدوان على شبعنا، مشددة على أنه "مضى الوقت الذي يحدد فيه العدو قواعد المواجهة ومعادلات الصراع منفرداً، فالقصف بالقصف".