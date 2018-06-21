﻿مسؤول بحريني: المنامة لا تعتبر إسرائيل عدوا

رام الله-وطن: قبل زيارة رسمية استثنائية لوفد إسرائيلي إلى البحرين، في وقت لاحق من يونيو/ حزيران الحالي، نقل موقع "i24NEWS" عن مسؤول بحريني القول إن "البحرين ستكون أول دولة خليجية تعلن عن علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل".

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه للموقع، إن "البحرين لا تعتبر إسرائيل عدوا". وأضاف أن" التقارب بين الدولتين لن يتعارض مع المبادئ الأساسية لدولة البحرين".

وكانت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية قد أعلنت أن وفدا رسميا إسرائيليا من المقرر أن يسافر إلى البحرين لحضور اجتماع لجنة التراث العالمي، الذي تنظمه اليونيسكو في 24 حزيران الحالي.

واكدت مصادر رسمية للموقع، أن الوفد سيضم مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، ومن الواضح أن هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها وفد إسرائيلي رسمي إلى دولة خليجية ليست لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وأوضح مسؤولون إسرائيليون آخرون أنه بما أن اجتماع لجنة التراث العالمي هو مناسبة تنظمها الأمم المتحدة، الدولة المستضيفة ملزمة باستقبال جميع ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بغض النظر عن علاقاتهم الثنائية.

هذا وقالت القناة العبرية السايعة، اليوم الخميس، إن "إسرائيل" نجحت في منع مناقشة اقتراح قدم لليونيسكو يتضمن اعترافاً بعدم وجود صلة بين اليهود من جهة ومدينتي القدس والخليل من جهة أخرى.

ووفق القناة السابعة، فإن ذلك يٌعد إنجازاً كبيراً، خاصة وأن المناقشات تجري في بلد عربي هو البحرين.