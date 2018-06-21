ترامب يخلف وعده لزعيم كوريا الشمالية

وطن-وكالات: نقلت قناة "سي ان ان" الأمريكية، عن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتصل هاتفياً يوم الأحد الماضي بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، رغم وعده بذلك.

فيما لم تحدد المصادر في الإدارة الأمريكية السبب الذي دفع ترامب لعدم الالتزام بوعده.

وكان الرئيس الأمريكي قال للصحافيين في 15 يونيو – حزيران ، إنه يعتزم الاتصال بالزعيم الكوري الشمالي يوم الأحد، مضيفاً: إنه أعطى لكيم جونغ أون، رقم هاتفه الشخصي في حال قرر الأخير الاتصال به.