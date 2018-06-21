غداً.. دعوات للمشاركة في حراك "ارفعوا العقوبات" برام الله

رام الله- وطن: دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الخميس، إلى أوسع مشاركة شعبية في حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة"، مؤكدة أن هذا المطلب المحق، والذي يحظى بإجماع شعبي ووطني، هو المدخل الرئيس ومقدمة هامة جداً من أجل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وطالبت الشبكة اليوم الخميس الحكومة الفلسطينية بالاعتذار عما جرى في رام الله يوم الأربعاء 13/6/2018 من قمع للاعتصام السلمي الذي خرج للمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة، وما رافق ذلك من سحل وضرب واعتقال للمتظاهرين من قبل الاجهزة الامنية، وتدخل أبناء الاجهزة الأمنية بلباسهم المدني الأمر الذي لم يسمح للمواطنين بالتفريق بينهم وبين مجموعة من "الزعران" الذي اعتدوا على المتظاهرين بالشتم واستخدام عبارات التخوين والضرب والتحرش والاعتداء على الصحفيين.

ولفتت الشبكة في بيانها إلى اقتحام المستشفيات وضرب المصابين واعتقالهم من داخلها، وطالبت أن يشمل الاعتذار بشكل خاص النساء الفلسطينيات اللواتي تمت الإساءة إليهن بأساليب مشينة يندى لها الجبين. حسب تعبيرها

وناقشت الشبكة خلال اجتماع تقييمي تشاوري عقدته اللجنة التنسيقية اتساع رقعة هذا الحراك الجماهيري، ودور الشبكة الداعم والمساند والمشارك في هذا الحراك، إضافةً إلى الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين يوم الأربعاء 13/6/2018، ويوم الاثنين 18/6/2018.

وأكدت على التزامها بما سيصدر عن لجنة التحقيق الأهلية التي يعمل المجتمع المدني الفلسطيني على تشكيلها، مشددة على أنها ستتبني كافة مطالبها المتعلقة بمحاسبة المسؤولين بناءً على تقرير اللجنة، وستعمل على القيام بالإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

وأدانت الشبكة حملة التحريض الواسعة التي تعرضت لها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من قبل رموز وقيادات السلطة الفلسطينية، وخصوصًا تلك التي جاءت على لسان محافظ نابلس أكرم الرجوب كونه ممثلاً للرئيس محمود عباس.

وأكدت الشبكة على أن الحق في التجمع السلمي حق يكفله القانون الاساسي الفلسطيني ووثيقة اعلان الاستقلال.

ودعت السلطة الفلسطينية بكافة مؤسساتها بعدم التعرض لهذه التجمعات، وتوفير الحماية اللازمة لها، مضيفة أن "خطوة توزيع المياه من قبل جهاز الشرطة على الاعتصام السلمي الذي دعا الى رفع العقوبات عن غزة أمس الأربعاء 20/6/2018 في بيت لحم فيها استخلاص للعبر والدروس وخطوة بالاتجاه الصحيح، إلا أنها لا تكفي ولا تلغي ضرورة محاسبة كل المتورطين في الجرائم السابقة".