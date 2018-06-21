الاحتلال يقرر الإفراج عن الصحفي بلال الطويل

الخليل- وطن: قررت محكمة الاحتلال، الإفراج عن الأسير الصحفي بلال الطويل من الخليل والمعتقل لدينها دون تهمة.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، أن محكمة "عوفر" العسكرية قررت في جلسة لها الإفراج خلال الأسبوع القادم عن الأسير الطويل بعد عدم ثبوت أي تهمة عليه.

وكان حمدان الطويل، شقيق المعتقل الصحفي بلال، أن محكمة عوفر أجلت محاكمة أخيه 8 أيام، بدعوى استكمال التحقيق.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحفي بلال الطويل، في 11 حزيران الجاري، من منزل عائلته وسط مدينة الخليل.

وبين الطويل أن شقيقه بلال تعرض قبل اعتقاله الأخير لاعتقالات سابقة، إلى جانب مضايقات على عمله الصحفي، بسبب تغطيته لانتهاكات الجنود والمستوطنين، خاصة في الخليل.

وأشار إلى أنّ بلال يعمل مصورًا حرًا، وتنشر صوره لدى عدة وكالات محلية وأجنبية.

هذا وتواصل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقال 15 صحفيًا، من بينهم 3 صحفيات.

وشهد شهر أيار الماضي 120 انتهاكًا بحق الصحفيين في فلسطين المحتلة، من جانب الاحتلال.