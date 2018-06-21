إصابة عامل سقط من الطابق الخامس في دير الغصون

وطن- وكالات: اصيب الشاب مجدي أسعد أبو علي (23 عاما)، من بلدة دير الغصون قضاؤ طولكرم بحالة حرجة جراء سقوطه من الطابق الخامس في بناية قيد الانشاء في البلدة كان يعمل فيها.

ونقل الشاب ابو علي الذي وصفت اصابته بانها حرجة الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت بطولكرم، ومن ثم تم تحويله الى قسم العناية المكثفة في مستشفى النجاح الجامعي بنابلس ووصفت اصابته بالحرجة.

وقالت مصادر من دير الغصون، ان الشاب ابو علي سقط من الطابق الخامس من الفتحة المخصصة لتركيب المصعد في البناية التي كان يعمل فيها.