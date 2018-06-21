ثلاثية تاريخية لكرواتيا في مرمى الأرجنتين

رام الله-وطن: تعقّد موقف الأرجنتين في المجموعة الرابعة لمونديال روسيا 2018، بعد خسارة مذلة الخميس أمام كرواتيا بنتيجة (3-0).

وعلى ملعب "نيجني نوفغورود"، كسر إيفان بيريسيتش الهدوء في اللقاء بعد إنطلاقة من يسار المنطقة ليمر بمهارة فردية من غابرييل ميركادو ومن ثم يسدد كرة قوية أبعدها الحارس ويلي كاباييرو بنجاح إلى ركنية.

كرة بيريسيتش رد عليها إينزو بيريز الذي سدد كرة بقوة داخل منطقة الكروات لكنها اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية.

وكاد حارس كرواتيا دانييل سوباسيتش يقدّم هدية للـ "التانغو" بتمريرة خاطئة منه وصلت لليونيل ميسي على حدود المنطقة لينطلق بها ومن ثم يمررها إلى بيريز الذي حاول المرور لكن تدخل قوي من إيفان سترينيتش قطع الطريق عليه.

وأهدر بيريز فرصة افتتاح التسجيل للـ "الألبيسيليستي" بعد انطلاقة خطيرة من الجهة اليسرى عن طريق ماكسيميليانو ميزا الذي توغل لداخل المنطقة وحاول المرور من الحارس لكنه مررها إلى بيريز فى منتصف المنطقة ليسددها أرضية قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وعبر عرضية خطيرة لداخل المنطقة عن طريق سيم فرساليكو، ظهر ماريو ماندزوكيتش ليسدده الكرة قوية برأسه لكنها مرت بجوار المرمى.

ولم تمضِ سوى بضع دقائق على بداية الشوط الثاني، حتى تقدّم أنتي ريبيتش بالنتيجة في الدقيقة 53، بعد خطأ فادح من الحارس الأرجنتيني كاباييرو الذي أساء التمرير، ليتابع اللاعب الكرواتي الكرة في المرمى بتسديدة جميلة.

وفي تبديل مستغرب من خورخي سامباولي حل غونزالو هيغوايين محل سيرجيو أغويرو، لكنه لم يتمكن من صناعة الفارق، قبل أن يظهر لوكا مودريتش في الدقيقة 80 ويحسم الفوز للمنتخب الأوروبي بتسديدة رائعة في الزاوية الصعبة لم يتمكن كاباييرو من صدها.

ومع ردهات المباراة الأخيرة، أجهز إيفان راكيتيتش على الكتيبة اللاتينية بعدما انفرد بكاباييرو فأسكن الكرة الشباك في الدقيقة (90+1).

وعليه تتأهل كرواتيا إلى الدور الثاني متصدرة للمجموعة الرابعة بـ 6 نقاط، ويصعُب موقف الأرجنتين (نقطة وحيدة) سيما في حال تغلب أيسلندا على نيجيريا الجمعة، وهي التي تعادلت مع "التانغو" بهدف لمثله في الجولة الأولى.