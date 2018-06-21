الاحتلال ينشر منظومة ليزر لإسقاط الطائرات الحارقة

القدس- وطن: قالت مصادر إعلامية عبرية، الليلة، إن شركة عسكرية إسرائيلية طورت مؤخراً منظومة ليزر لإسقاط الطائرات والبالونات الحارقة على حدود قطاع غزة.

وذكرت القناة الثانية العبرية أنه سيتم البدء بنشر المنظومة على حدود القطاع غداً الجمعة، وأنها عبارة عن أشعة ليزر حادة تتمكن من إسقاط الطائرات والبالونات الحارقة عن بعد.

وقالت القناة إن المنظومة تعمل على العثور على الطائرات والبالونات واستهدافها بأشعة ليزر ذات كثافة عالية ما يؤدي لاحتراقها.