غزة تتجهز لـ"جمعة الوفاء للجرحى"

غزة- وطن: يستعد قطاع غزة، لـ"جمعة الوفاء للجرحى"، اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار التي تنظم منذ الثلاثين من آذار على طول السياج الحدودي لقطاع غزة المحاصر.

ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار سكان القطاع للمشاركة الواسعة في جمعة "الوفاء للجرحى".

وطالبت الهيئة المواطنين بالتوجه الى مخيمات العودة شرق غزة، مؤكدة على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق اهدافها التي انطلقت من اجلها، وهي حماية حقنا في العودة الى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة ورفضا لصفقة القرن الامريكية ومايسمى بالوطن البديل عن فلسطين.

وقالت ان المسيرات ستبدأ مع صلاة العصر مباشرة حتى نهاية يوم الجمعة الساعة السابعة والنصف مساء.

وطالبت برفع صور الشهداء خلال المسيرات تخليدا لذكراهم.