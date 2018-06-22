إصابة شاب واعتقال آخر في مخيم الدهيشة

بيت لحم- وطن: أصيب فجر اليوم الجمعة، شاب بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، واعتقل آخر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت على المدخل الرئيس لمخيم الدهيشة، تحديدا في الشارع الرئيسي، بين الشبان وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها للمخيم، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة شاب بثلاثة أعيرة معدنية مغلفة بالمطاط في منطقة الصدر، نقل على إثرها إلى أحد مشافي بيت لحم، لتلقي العلاج، وصفت حالته بالمستقرة.

وأضافت المصادر إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عدي عدنان محمد شحادة (21 عاماً)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.