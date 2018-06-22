إغلاق 5 نقاط بيع عشوائية ومصادرة 20 ألف لتر سولار مهرب و6 مضخات في حزما

وطن: أغلقت طواقم الضابطة الجمركية والأمن الوقائي بدعم ومساندة الأجهزة الأمنية (الشرطة، والأمن الوطني، والاستخبارات العسكرية، والخدمات الطبية) اليوم الجمعة في بلدة حزما شرق القدس، خمس نقاط بيع سولار عشوائية وغير قانونية، وصادرت 20 ألف لتر سولار مهرب وست مضخات للتعبئة.

وأفاد بيان للعلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية، بأنه بتعليمات وتوجيهات الحكومة وبمتابعة قيادة الأجهزة المختصة (الضابطة الجمركية والأمن الوقائي) وبمراقبة متواصلة وحثيثة لنقاط بيع السولار العشوائية والمغشوشة، تمكنت الطواقم من ضبط الكمية المذكورة وإغلاق نقاط بيع عشوائية وغير قانونية، ومصادرة معدات ومضخات تعبئة.

وأكد البيان أن الحملة متواصلة للقضاء على هذه الظاهرة والحد منها، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات مشددة لمروجي المحروقات المهربة والمغشوشة لما تلحقه من ضرر وخسائر جسيمة على المركبات والآليات، موضحة أن عملية الخلط والغش بمواد خطرة وكيماوية تضر بصحة وسلامة المواطنين .

وختم البيان بأنه تم التحفظ على المضبوطات لحين استكمال الاجراءات القانونية اللازمة أصولا.