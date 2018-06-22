البرازيل تهزم كوستاريكا في الدقائق الاخيرة

وطن: حقق المنتخب البرازيلي انتصارا صعبا بالوقت البدل الضائع على حساب المنتخب الكوستاريكي، بنتيجة 2-0، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من المونديال الروسي.

وسجل لاعب برشلونة فيليب كوتينيو الهدف القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بعد أن صمدت كوستاريكا 90 دقيقة، فشل فيها البرازيليون باختراق الدفاع الكاريبي الصلب.

وشهدت المباراة جدلا كبيرا في الدقيقة 77، عندما احتسب الحكم الهولندي بيورن كويبرز ركلة جزاء لنجم البرازيل نيمار، قبل أن يستعين بتقنية الفيديو ويقرر إلغاء القرار، بداعي "تمثيل" النجم البرازيلي.

وخرجت كوستاريكا رسميا من المونديال، بعد أن منيت بخسارتين بنتيجة 0-1، في لقائيها الأولين بالمونديال.

وتواجه البرازيل صربيا "العنيدة"، فيما تلاعب كوستاريكا سويسرا، في ختام المجموعة الأربعاء.