صور | سكان تل ارميدة بالخليل يعتصمون أمام إحد حواجز الاحتلال للمطالبة بإزالته

الخليل- وطن: اعتصم سكان حي تل ارميدة في الخليل أمام إحد الحواجز العسكرية التي اقامها الاحتلال على مدخل الحي، للمطالبة بإزالة الحواجز والبوابات الإلكترونية التي تعيق حياتهم اليومية.

وينظم سكان الحي اعتصامات يومية أمام حواجز الاحتلال في الحي، بعد أن أجبر جنود الاحتلال المتمركزين على الحواجز العسكرية في الحي المواطنين على خلع ملابسهم للسماح لهم بالدخول إلى منازلهم المتواجدة في المنطقة.

وتجمع العشرات من المواطنين رفصا لهذا الإجراء، في حين تعمد جنود الاحتلال على إغلاق الحاجز ومنع السكان من الوصول إلى منازلهم.

هذا وينتشر جنود الاحتلال في عدة حواجز تحيط بالبلدة القديمة في الخليل لحراسة عشرات المستوطنين في المكان.