محكمة الاحتلال تنظر الأحد في إطلاق سراح المتهم الثاني بجريمة حرق عائلة دوابشة

رام الله- وطن: ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن محكمة الاحتلال في اللد، ستنظر، يوم الأحد، في طلب إطلاق سراح المتهم الثاني بالتورط في جريمة احراق عائلة دوابشة في دوما.

وذكر محاميا المتهم في طلبهما بعقد جلسة للمحكمة أنه يأتي في ضوء قرار المحكمة رفض الاعترافات التي أدلى بها المتهم الثاني. وأشارا إلى أن المحكمة العليا قضت منذ شهر ونصف بأن تقوم ما تسمى إدارة حسن السلوك بإعداد تقرير عن المتهم لفحص إمكانية إطلاق سراحه.

وقبل رئيس المحكمة الطلب وقرر عقد الجلسة هذا الأحد، وهذا يعني أنه قد يتم إطلاق سراح المتهم الثاني من السجن، وفق الصحيفة.