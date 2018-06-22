غزة | دعوات للاحتجاج أمام مقرات الأونروا الأحد رفضًا للتقليصات

غزة- وطن: دعا نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة، للمشاركة في وقفات احتجاجية الأحد المقبل أمام مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة "رفضًا لتقليصاتها المزمعة".

وشارك النشطاء دعواتهم تحت وسمي "#تقليصات_الأونروا" باللغة العربية و"#unrwa_cuts" باللغة الإنجليزية، داعين للمشاركة أمام كل مقرات الأونروا بالقطاع.

يذكر أن المستشار الإعلامي لـ (أونروا) عدنان أبو حسنة قال في تصريحات صحفية الأربعاء أن المفوّض العام لـ"أونروا" بيير كرينبول لم يتخذ أي قرارات بشأن تقليص الخدمات المُقدّمة للاجئين الفلسطينيين.