كوشنر ونتنياهو يبحثان "تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة" تمهيداً لـ"صفقة القرن"

وطن- وكالات: التقى مستشارا الرئيس الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في إطار مهمة تستهدف الترويج لصفقة القرن، التي كشفت صحيفة "هآرتس" عن بعض معالمها، ومن أبرزها اقتراح بلدة أبو ديس عاصمة للدولة الفلسطينية بدلا من القدس المحتلة.

واجتمع كوشنر وغرينبلات مع نتنياهو اليوم الجمعة في القدس المحتلة المحطة الأخيرة في جولة قادتهما إلى كل من الأردن والسعودية ومصر وقطر، وتتحدث واشنطن عن خطة سلام، في حين يؤكد الفلسطينيون أنها مخطط لتصفية قضيتهم.

وانتهى الاجتماع دون أن يصدر -كما جرت العادة- بيان رسمي من مكتب نتنياهو يوضح ما هي النقاط الأساسية التي طرحت، وذكرت مصادر صحفية أن انتهاء الاجتماع دون بيان صحفي يشير إلى تكتم إعلامي واضح ومقصود على اللقاءات المتتالية للوفد الأميركي.

يذكر أن مستشاري ترامب زارا في الأيام القليلة الماضية عمان والرياض والقاهرة والدوحة. وفي عمان أكد ملك الأردن عبد الله الثاني لكوشنر وغرينبلات أن أي تسوية يجب أن تكون وفق مبدأ حل الدولتين.

ووفقًا لبيان صادرٍ عن البيت الأبيض، فقد ناقش المجتمعون سبل "تخفيف حدّة الأوضاع الإنسانيّة في قطاع غزّة، مع الحفاظ على أمن إسرائيل"، بالإضافة إلى ترتيبات "صفقة القرن".

وتسعى إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى جمع أكثر من نصف مليار دولار من دول الخليج العربيّ من أجل المضيّ في مشروعات لإعادة إعمار قطاع غزّة.

وكانت صحيفة "هآرتس"، قد ذكرت، الأحد الماضي، أن الإدارة الأميركيّة تسعى إلى جمع أكثر من نصف مليار دولار من دول الخليج العربيّ من أجل المضيّ في مشروعات لإعادة إعمار قطاع غزّة، لكنها ستكون في سيناء المصرية بدلا من داخل القطاع.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن "جمع الأموال سيكون في صلب المباحثات التي أجراها كوشنر وغرينبلات، الأسبوع الجاري، في إسرائيل وقطر والسعودية ومصر والأردن".

وتأمل الإدارة الأميركيّة أن تساهم هذه المشاريع التنموية في تهدئة "التوتّرات على حدود قطاع غزّة"، ما سيخلق "أجواءً إيجابيّة" أثناء عرض خطّة السلام الأميركيّة لتسوية القضيّة الفلسطينيّة، المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، التي لم تعلن الإدارة الأميركيّة موعدًا، بعد، للإعلان عنها، وفق الصحيفة.