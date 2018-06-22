139 شهيدا واكثر من 15 الف اصابة في غزة والصفة منذ بدء مسيرات العودة

رام الله - وطن: مع انتهاء مسيرة الوفاء للجرحى اليوم الجمعة على حدود قطاع غزة مع فلسطين المحتلة، والتي تندرج ضمن مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت في 30 اذار الماضي، فأن عدد الشهداء قد وصل الى 139 شهيدا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

واكدت وزارة الصحة لوطن ان 139 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة والضفة الغربية منذ بدء مسيرات العودة في قطاع غزة برصاص الاحتلال الاسرائيلي.

واوضحت الوزارة ان من بين الشهداء 15 طفلا وسيدتين.

واشارت الوزارة الى ان عدد الجرحى في مسيرات العودة تجاوز 15 الف اصابة.