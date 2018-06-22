صحفي إسرائيلي: ابن سلمان التقى نتنياهو في الاردن

وطن: كشف جاكي حوجي محرر الشؤون العربية في إذاعة جيش الاحتلال في مقال له بصحيفة معاريف الإسرائيلية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد حضر الاجتماع الثنائي الذي ضم على عجل الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عمان قبل يومين .

وقال حوجي في مقاله:" اتصل بي صديق من الأردن، وأبلغني أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كان في انتظار رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو داخل أحد القصور الملكية الأردنية ، لدى اجتماعه بالملك عبد الله الثاني، وبغض النظر عن صحة هذه المعلومة، فلا تبدو أنها دراماتيكية جدا، لأن العلاقات السعودية الإسرائيلية المباشرة آخذة بالتزايد، سواء بغطاء الملك الأردني أم لا.." .

وجاء سياق حديث حوجي ضمن تعليقه على تحركات واشنطن الأخيرة حيال مستقبل التسوية وخططها في المنطقة .

عربي 21