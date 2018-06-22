ميسي مطالب باعتزال اللعب مع الأرجنتين

وطن- وكالات: تزايدت الضغوط على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد الخسارة القاسية التي تلقاها منتخب التانغو أمس الخميس أمام كرواتيا 3-صفر وتعقد مهمة الفريق في التأهل إلى الدور الثاني.

وظهر ميسي بوجه شاحب خلال مباراة أمس ولم يسدد الكرة باتجاه المرمى سوى مرة واحدة، وفشل للمباراة الثانية على التوالي في المونديال بالوصول إلى الشباك بعد تضييع ركلة جزاء في المباراة الأولى أمام آيسلندا 1-1.

وشن أحد أبرز الصحفيين الرياضيين في الأرجنتين هجوما قاسيا على ليونيل ميسي، وقال إن نجم برشلونة يجب أن يعتزل اللعب دوليا.

واعتبر الصحفي فرناندو نيمبرو أن ميسي يملك الكثير من السيطرة على الأمور داخل منتخب الأرجنتين، ويتدخل في اختيار اللاعبين رغم أنه لا يقدم نفس الأداء الذي يقدمه مع برشلونة.

ونقلت صحيفة ماركا عن الصحفي الأرجنتيني قوله إن ميسي "يملك منتخب الأرجنتين"، واعتبر أن أداء منتخب التانغو في مونديال روسيا يعود إلى تدخل ميسي في الخيارات الفنية وإفشاله الاستعانة بلاعبين معينين واستبعاد آخرين.

(الجزيرة نت)