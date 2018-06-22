ابنة صدام حسين تعلن وفاة عزة الدوري

رام الله - وطن: تداولت وسائل إعلام عراقية عديدة أنباء عديدة عن وفاة نائب الرئيس العراقي الأسبق في حقبة صدام حسين، عزة الدوري.

ونشرت صحيفة “أخبار العراق” بنسختها الإنجليزية، ومواقع عراقية عديدة إعلان نسبته إلى رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل يشير إلى وفاة عزة الدوري.

ونقل الموقع العراقي عن مصدر مقرب من محامي رغد صدام حسين، هيثم الهرش، قوله إنه تم تكليفه من قبل ابنة صدام ببعث رسالة تعزية إلى عائلة عزة الدوري، بعد وفاته.

وأوضح المصدر أن نائب صدام حسين توفي في إحدى مستشفيات تونس، بعد صراع مع مرض في الدم، من دون أن يوضح طبيعة المرض ولا موقع المستشفى.