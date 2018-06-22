حريق يلتهم 50 شجرة زيتون غرب جنين

وطن: أتت النيران، اليوم الجمعة، على 50 شجرة زيتون في منطقة واد حسن بين بلدتي اليامون وكفردان، غرب جنين.

وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني أنه وفور البلاغ عن الحريق توجه طاقم الإطفاء إلى المكان وعمل على محاصرة النيران وإخمادها والحيلولة دون امتدادها لباقي الأراضي الزراعية المجاورة، وتم تأمين المكان والتأكد من عدم تجدد الحريق.

وناشد الدفاع المدني المواطنين ضرورة الاتصال السريع على هاتف الطوارئ فور وقوع الحريق بهدف التقليل من زمن استجابة طواقم الدفاع المدني لمكان الحدث، الأمر الذي يقلل من حجم الخسائر.