عيون إلكترونية على حدود غزة لمواجهة أطباق غزة الحارقة

وطن-وكالات: بدء جيش الاحتلال منذ عدة أيام بنشر عيونٍ إلكترونية على حدود غزة بهدف اكتشاف الطائرات والبالونات الحارقة التي تطلق من القطاع على مستوطنات غلاف غزة.

وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" النقاب عن تطوير الاحتلال ونشره نظاما يسمى العيون الالكترونية ويمكنه اكتشاف البالونات والطائرات الورقية الحارقة أثناء تواجدها في الجو، حيث تراقب تحركها وتوجّه رجال الإطفاء إلى أماكن سقوطها، ما يمكّنهم من الوصول إلى موقع السقوط لإخماد النيران قبل انتشارها.

ولفتت الصحيفة إلى أن نظام "سكاي سبوتر"أو العيون الالكترونية الذي طورته شركة (رفائيل) لأنظمة الدفاع المتطوّر، تم نشره عند حدود غزة منذ بضعة أيام، حيث يمكن للنظام، الذي تم تطويره، مواجهة طائرات مسيّرة صغيرة، ومراقبة البالونات والطائرات الورقية وتحديد موقعها واتجاهها.