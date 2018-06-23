تنسيق فلسطيني مصري لعلاج جرحى غزة بمصر

رام الله- وطن: أعلنت سفارة فلسطين لدى القاهرة، أنها تواصلت مع مسؤولين مصريين من أجل التنسيق فيما يتعلق بتأمين جرحى مسيرات "العودة" بقطاع غزة، الذين يتم علاجهم.

وذكرت السفارة، في بيان لها، أنه "تم التواصل مع وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، ومستشار الوزيرة للحالات والطب الحرج، شريف وديع، من أجل التنسيق فيما يتعلق بتأمين جرحى مسيرات العودة الذين وصلوا إلى مستشفى العريش (شمال شرق)، خلال اليومين المنصرمين".

وأشارت إلى أن "الملحقية الطبية بالسفارة تتابع، بالتنسيق مع الصحة المصرية والأجهزة المعنية، ما يتعلق بجرحى غزة والقرار الرئاسي بفتح المستشفيات المصرية أبوابها لهم لتلقي العلاج".