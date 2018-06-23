حجب إعلام حزب الله على "فيسبوك" و"تويتر"

وطن-وكالات: أعلن الإعلام المركزي التابع لحزب الله في لبنان، السبت، أنه تم حجب صفحاته على شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" دون سابق إنذار.

وكتب المركز الإعلامي في بيان نشره على صفحته على موقع "تلغرام": "بعد الدور المهم الذي لعبته وسائل الإعلام العسكرية المركزية على مختلف الجبهات، أغلقت إدارة "فيسبوك" و"تويتر" في سياق كفاحها ضد وسائل إعلام المقاومة وحجبت المركز الإعلامي دون إخطار مسبق".

ولم تعلق إدارة "فيسبوك" و"تويتر" حتى اللحظة على إعلان الإعلام المركزي التابع لحزب الله في لبنان.